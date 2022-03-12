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Дефіцит пального: уряд України прийняв екстрені рішення

8:55 12 березня 2022
Дефіцит пального: уряд України прийняв екстрені рішення

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні схвалив рішення, що спрямовані на уникнення дефіциту пального на заправках і стримування ціни на нього. Про це у мережі повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, було затверждено зміни до формули, за якою вираховується максимально дозволена ціна пального на заправках — збільшено ціну логістики та доплату до котирування палива у Північно-західній Європі (NWE).

«Це дозволить мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з білорусі та рф на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)», — пояснює Свириденко.

Також зміна формули дать економічний стимул мережам завозити більше пального.

Одночасно на розгляд Ради внесено законопроєкт, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%.

Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання цін на основні продукти, ліки та паливо — на період воєнного стану в Україні.

Фото Pixabay

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