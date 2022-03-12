В п’ятницю, 11 березня, троє російських льотчиків, збитих в небі України, виступили в Києві на пресконференції. Виявляється, ще в січні російських пілотів попередили, що відбудеться напад на Україну і вони візьмуть в ньому участь.

— Ми звернулися до керівництва ЗСУ з проханням виступити на пресконференції, щоб через ЗМІ різних країн посприяти найскорішому завершенню цього жахливого конфлікту, — заявив один з полонених, заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ підполковник Максим Кріштоп. — В січні 2022 року командир полку полковник Лобода Олексій Геннадійович довів до нас інформацію про те, що будемо брати участь в бойових діях на території України. Після цього на територію нашого аеродрому почався підвіз боєприпасів — авіаційних засобів ураження. Паралельно з цим ми розпочали тренування польотів на гранично малих висотах, здолання ППО, тактичні пуски ракет «повітря-РЛС». Офіційно всі ці заходи проводилися як підготовка та участь в спільних з Білоруссю навчаннях «Союзна рішучість-2022». Після їх завершення ми продовжували підготовку до бойових дій. Бойове розпорядження про нанесення ударів по території України надійшло в частину 23 лютого з 18:00 до 20:00.

Перший свій бойовий політ я виконав 24 лютого 2022 року — ураження живої сили супротивника південніше населеного пункту Балаклея. Бомбометання виконував фугасними авіаційними бомбами загальною масою 3 тони. Ціль була уражена. Другий бойовий політ виконував 3 березня. Ціллю була колона бронетехніки супротивника в районі населеного пункту Ізюм. Третій бойовий політ — 6 березня. На борту було 4 тони фугасних авіаційних бомб (вагою 250 та 500 кілограмів). Після отримання наказу і надання координат в процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що ціллю являються не військові об’єкти, а житлові будинки та мирні люди. Але злочинний наказ я виконав. Після виконання бомбометання мене було збито засобами ППО України. Після приземлення мене взяли в полон військовослужбовці Національної гвардії України.

Я усвідомлюю жахливі злочини, які я скоїв. Хочу попросити пробачення у всього українського народу за біду, що ми їм принесли. Обіцяю докласти всіх зусиль, щоб ця війна закінчилася якомога скоріше і щоб було притягнуто до відповідальності всіх винних у геноциді українського народу. Також звертаюсь до своїх однополчан, всіх військовослужбовців РФ: негайно припиняйте виконувати злочинні накази, негайно припиняйте бомбити мирні міста. Вважаю, що цю війну ми вже програли.

На питання: «Коли ви зрозуміли, що вам наказали бомбити мирних мешканців, ви мали можливість цього не робити?» — підполковник Максим Кріштоп відповів:

— В будь-якому випадку є можливість не виконати наказ. Але я проявив слабкодухість. І виконав цей жахливий наказ.

Його спитали: «Ви розуміли, що парашут може не розкритися, як він не розкрився вже в деяких ваших колег, збитих в небі України?»

— Ніхто однозначно не знає, спрацює в тебе катапульта чи ні.

Командир авіаційної ескадрильї 43-го окремого морського авіаційного штурмового полку, який базується на аеродромі Саки (Автономна Республіка Крим) ВМФ РФ майор Олексій Головенський розповів:

— Починаючи з 23 лютого до нас було доведено наказ головнокомандувача ВС РФ про початок операції з вторгнення в Україну та подальшого її захоплення. 24 числа наш полк було приведено в найвищу ступінь бойової готовності. З 24 лютого до 5 березня особисто я виконав 7 бойових вилетів, метою яких була розвідка засобів ППО України для їх подальшого знищення. Ми нічого не боялися, бо наше керівництво наполегливо запевняло нас, що в України слабка ППО. Але 5 березня мене збили двома ракетами, я катапультувався і потрапив в полон. Моє керівництво направило мене як наживку на 100-процентну смерть. ППО на території України працює, працює відмінно. Звертаюсь до українського народу: я дуже шкодую, що такі, як я, вбивають і нищать міста. Я каюсь, що виконував злочинні накази. Закликаю російські збройні сили припинити бойові дії на землі і в повітрі.

Хочу сказати, що зі мною поводяться добре, хоча я й військовий злочинець. Мене не били, зі мною навіть розмовляють російською. Нам розповідали (в Росії), що тут фашизм, русофобія. Але я такого тут не побачив. Знаходячись в шпиталі на території України, і вдень, і вночі чую сигнали повітряної тривоги. Чути вибухи, звуки від ураження будівель. Це відбувається в місті, там де нема військових частин і військової інфраструктури. Виходить, що на території України ми здійснюємо глобальну неконтрольовану зачистку міст, в яких знаходяться мирні мешканці.

Ще раз звертаюсь до військовослужбовців Російської Федерації: у нас немає причин воювати з народом України.

Він додав, що перед вильотом льотчики не мають можливості перевірити справність катапультного сидіння та парашуту.

— Я виконав 5 бойових вильотів на територію України. Авіаційна частина виконувала завдання з виявлення радіотехнічних комплексів ППО та їх знищення, — заявив третій учасник пресконференції, капітан Олексій Козлов, штурман авіаційної ескадрильї, яка дислокується на аеродромі в Саках. - Друге завдання, яке ми виконували, — підтримка сухопутних військ з повітря від вертольотів та ракет. Ще одне завдання: прикриття висадки морського десанту з кораблів Чорноморського флоту. 5 березня я отримав наказ виконати політ над територією України з метою виявлення засобів ППО України. Завдання виконував в 20−50 кілометрах на захід від міста Миколаїв. Мене збили двома ракетами ППО України. Після другого попадання літак спалахнув, командир екіпажу вирішив катапультуватися. Під час приземлення я вдарився головою об землю, отримав травму. Мене затримали військовослужбовці ЗС України. Мені надили допомогу, доставили до шпиталю.

Командування, направляючи мене в політ, не проінформувало про засоби ППО України. Тобто відправляло на смерть — нас використали в якості живця. Від щирого серця хочу вибачитись перед жителями України, перед матерями, батьками, тими, хто втратив своїх синів та доньок при виконанні нами збройної агресії на території України. Нема нам виправдання та прощення. Звертаюсь до збройних сил РФ: не виконуйте злочинних наказів свого керівництва. Виконання цих наказів призводить до руйнування міст, сіл, загибелі мирних жителів. Що раніше ми припинимо цю війну, то швидше перестануть гинути мирні люди. Кожен день війни уносить тисячі людських життів. А життя людей безцінне.

Нагадаємо, що в п`ятницю, 11 березня, російська авіація завдала провокаційного удару по території Білорусі з України.

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