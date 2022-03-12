«Непроханий гість» на вечері окупантів: під Києвом Bayraktar знищив РЕБ ворога під час трапези путінських орків

Збройні сили України знищили у Київській області за допомогою безпілотника Bayraktar систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.

Про це повідомив у своєму Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно „відпрацювали“ систему РЕБ супротивника у Київській області» , — написав він. При цьому головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення системи РЕБ супротивника.

На кадрах видно скупчення ворожої техніки, за якою завдається удару. Також чутно, як українські оператори Bayraktar кажуть: «Вони (окупанти — Ред.) вечеряють». А після цього видно залп з безпілотника та уражену вогневу мету.

Схоже, з'явившись «без запрошення» на вечерю загарбників, Bayraktar «викладав» їм урок того, як треба поводитися в чужій країні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ситуація на фронті залишається непростою, проте супротивник уже втратив ініціативу. А Генштаб ЗСУ констатував, що рашисти все частіше почали здаватися в полон, або ж висуваються у напрямку кордону цілими групами.

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