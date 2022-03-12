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Україна

Путінські «Zомбі» зазнають суттєвих втрат: ЗСУ розбили 31 батальйонно-тактичну групу ворога, — зведення Генштабу

8:05 12 березня 2022
Розбита техніка ворога

На 17-у добу протистояння України російському вторгненню вже тридцять одна батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність. Такі дані наведено у ранковому повідомленні Генерального Штабу ЗСУ.

Також рашистські війська мають великі втрати у живій силі та техніці в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах. Там ворога зупинено і він намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.

На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від захисників України і були зупинені на окремих напрямах, на решті — ворог суттєво зменшив темпи просування.

Тим часом на решті захоплених територій ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву, тому все частіше фіксуються випадки здачі рашистів у полон цілими окремими групами. Також протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.

Нагадаємо, напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило повідомлення про наказ Володимира Путіна про підготовку теракту на захопленій окупантом Чорнобильській атомній станції, а російська авіація завдала провокаційного удару по території Білорусі.

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