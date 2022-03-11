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Вторгнення в Україну білоруської армії може розпочатися вже 11 березня, — Центр стратегічних комунікацій

19:00 11 березня 2022
танк беларусь

У відповідь на російську провокацію, замасковану під дії українських сил, армія Білорусі вже 11 березня о 21.00 може розпочати вторгнення в Україну. Такий прогноз зробив український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

На думку фахівців центру, під час останніх переговорів Путіна та Лукашенка у Москві могли обговорюватися спочатку провокація з обстрілом російською авіацією білоруських сіл біля українського кордону та відповідь Мінська на це, а саме вторгнення білоруських військових до України.

Командування Повітряних сил ЗСУ та Держприкордонслужба України помітили 11 березня підозрілі польоти російської авіації, заходження в український повітряний простір та завдання удару по білоруському населеному пункту Копані Столинського району Брестської області. Прикордонники зафіксували відео зі штурмовиками і той факт, що небезпечний вантаж із російських літаків упав не лише на білоруську, а й на українську територію.

Тим часом державні ЗМІ Білорусі наводять заяву білоруського міноборони про те, що ракетного удару 11 березня не було, спікери міністерства заявляють про фейк.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України отримало відомості, що російські військові можуть готувати теракт на Чорнобильській АЕС.

Фото архів Міноборони Білорусі

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