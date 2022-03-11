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Обшуки та викрадення: окупанти розпочали «зачистку» Херсона

17:17 11 березня 2022
окупанти у Херсоні

Місцеві жителі повідомили одеськму сайту dumskaya.net, що в окупованому Херсоні розпочався терор і що він набирає обертів. У Таврійському мікрорайоні (найбільший спальний район обласного центру) активісти бачили, як росгвардійці оточили будинок, який у народі називають «будинком СБУ», та проводили там обшуки. Ще було щонайменше чотири обшуки в інших місцях міста. Двері однієї квартири нелюди підірвали. Два дні тому викрали колишнього працівника української контррозвідки Максима Запорожця.

Поки що очевидно, що метою розпочатої «зачистки» стали ветерани АТО, співробітники СБУ, зокрема колишні, та активісти українських партій. Загроза нависла і над журналістами, які продовжують виконувати свою роботу. Затримання відбуваються на блокпостах, де окупанти перевіряють вміст телефонів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Херсоні рашисти розстрілюють людей.

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