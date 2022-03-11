«Два тижні були справжнім пеклом»: ведучий «Орла та Решки» розповів, як вирвався з окупованої Бучі

Майже два тижні у Бучі під Києвом ведучий «Орла та Решки» Євген Синельников із маленьким сином були заручниками російських окупантів. На щастя, Євгену з дитиною вдалося вирватися звідти, і тепер вони в безпеці. Телеведучий записав два відеозвернення: одне — до друзів, друге — до рабів-росіян. Ось його слова:

«Друзі, привіт! У нас все добре. Все добре, наскільки це можливо. Ми всі живі, ми вирвалися завдяки зеленому коридору. Вже у безпеці. Але ці два тижні були справжнім пеклом: авіація, кадирівці, артилерія, зустріч з ворогом у своєму будинку віч-на-віч. Але я хотів сказати не про це. Ви знаєте, як я люблю нашу Україну, як я багато мандрував. І завжди, коли подорожував, говорив дитині: „Дивись туди, дивись сюди — ось красиво, ось дивись, як круто“. Цього разу вперше в житті ми їхали зеленим коридором через Бучу та Гостомель і я казав: „Заплющи очі“. Тому що це навіть для дорослої психіки дуже важко: згорілі будинки (багатоповерхівки, повністю згорілі), зруйновано все, тіла… Але, знаєте, зараз ми проїхали майже через всю Україну (вимушена подорож), і я був вражений тим, як згуртувалися люди. Як кожен підтримує один одного, як прямо на трасі роздають гарячу їжу бабусі, роздають одяг, як психологічно люди розраджують один одного. Це саме те, завдяки чому ми переможемо. Вони воюють із Україною, а переможуть українці. Слава Україні!»

Друге відеозвернення Євген Синельников записав російською, бо звернувся до аудиторії країни-агресора:

«А теперь на русском, чтобы в РФ поняли. Ну что, русские друзья? Йо, фу, блин, как это пошло! Ну что, русские? Начинаете уже понимать, что Украина и Россия — это не одна страна? И русские с украинцами — это не один народ? Потому что украинцы свободны. В нашем гимне мы поем: за нашу свободу мы и душу, и тело положим. А вы терпилы, вы рабы одного человечка. Если раньше вам за ваше рабство платили хорошие деньги, то сейчас и машины кончатся, и деньги закончатся, и качество жизни закончится. А вы так и останетесь рабами. А мы выстоим, Украина выстоит и „расцветет“. Только вы этого уже не увидите. Вас просто не выпустят — никуда. Добро пожаловать в Северную Корею, твари!»

Сподіваємося, що, попри жорстоку цензуру в путінській Росії, слова популярного телеведучого та режисера почують багато росіян і зрозуміють: на їхню армію в Україні чекає безславна загибель. А російські солдати не визволителі, а злочинці.

Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

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