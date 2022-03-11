Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дуже тривожне повідомлення: «За наявною інформацією Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти намагатимуться покласти на Україну.

Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові «докази» на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічені російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує ймовірність, що вони видаватимуться за вбитих диверсантів у зоні ЧАЕС.

Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти задля поступок у підтримці України. Зараз і Україна, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки є лише постановкою за бездарним сценарієм. Попри це, такі дії Путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок".

Нагадаємо, що вже дві доби окупована ЧАЕС функціонує в умовах надзвичайного стану: через дії ворога пошкоджено мережі постачання станції електроенергією, тому вона знеструмлена. Це створило небезпеку масштабної радіаційної катастрофи. Адже 20 тисяч збірок з відпрацьованим ядерним паливом, що перебувають у сховищі під шаром води, потребують постійного охолодження. Для його забезпечення мають працювати насоси. Їм для роботи потрібна електроенергія. На станції є резервна система електропостачання від дизель-генераторів. Але вона розрахована на роботу протягом двох діб. Ці 48 годин закінчуються сьогодні. Якщо терміново не відновити централізоване електропостачання, вода, в яку занурені зборки з ядерним паливом, все більше нагріватиметься і нарешті почне парити. З парою радіація може вийти у навколишнє середовище та разом із повітряними масами перенестися куди завгодно на території України, Білорусі, Росії, країн Європейського союзу.

Російські та білоруські пропагандистські ЗМІ вчора повідомляли, що ЧАЕС переключено на електропостачання з боку Білорусі. Але «Укренерго» назвала цю інформацію брехнею та провокацією. «Укренерго» вимагає від окупантів припинити обстріл та дати українським ремонтникам можливість полагодити мережі.

Сьогодні ГУР Міністерства оборони України підтверджує: станцію знеструмлено. До того ж ЧАЕС повністю відключена від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Окупанти відмовилися надати доступ до станції українських ремонтників. Туди ж за вказівкою Олександра Лукашенка зайшли «білоруські фахівці». Серед них під виглядом атомників заходять російські диверсанти для організації теракту".

ГУР також нагадує, що останніми днями путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту, де знаходиться експериментальний ядерний реактор.

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