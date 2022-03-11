Гуманітарні коридори із міст Сумської області закрито 11 березня, — голова ОВА
11 березня із міст Сумської області не проводитиметься евакуація населення, гуманітарні коридори закрито. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За словами голови ОВА, в області триває обстріл житлових будинків. Так на території Маловорожбянської сільради під час обстрілу загинули двоє чоловіків.
Тим часом на 11 березня заплановано евакуацію мешканців з передмість Києва до столиці та Житомира, а також вивезення населення з низки великих міст у східній частині країни. Про це повідомила міністр із реінтеграції Ірина Верещук.
Заплановані наступні гуманітарні коридори:
- з Бучі, Гостомеля, Микуличина, Козаровичів — до Києва (точний час подачі автобусів уточнюється. Жителів Бучі просять збиратися біля будівлі міської ради);
- з Макарова, Бородянки та села Андріївки — до Житомира;
- з Маріуполя, міста Пологи та Енергодару — у Запоріжжя;
- з Волновахи Донецької області — до Покровська;
- з Ізюму Харківської області — до Лозової.
Нагадаємо, голова Харківської ОДА визнав, що евакуація жителів Ізюма проходить складно, оскільки Росія не виконує умов «зеленого коридору» і не припиняє обстріли.
Фото Сумська ОДА/Facebook308
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