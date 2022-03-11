11 березня із міст Сумської області не проводитиметься евакуація населення, гуманітарні коридори закрито. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами голови ОВА, в області триває обстріл житлових будинків. Так на території Маловорожбянської сільради під час обстрілу загинули двоє чоловіків.

Тим часом на 11 березня заплановано евакуацію мешканців з передмість Києва до столиці та Житомира, а також вивезення населення з низки великих міст у східній частині країни. Про це повідомила міністр із реінтеграції Ірина Верещук.

Заплановані наступні гуманітарні коридори:

з Бучі, Гостомеля, Микуличина, Козаровичів — до Києва (точний час подачі автобусів уточнюється. Жителів Бучі просять збиратися біля будівлі міської ради);

— до Києва (точний час подачі автобусів уточнюється. Жителів Бучі просять збиратися біля будівлі міської ради); з Макарова, Бородянки та села Андріївки — до Житомира;

— до Житомира; з Маріуполя, міста Пологи та Енергодару — у Запоріжжя;

— у Запоріжжя; з Волновахи Донецької області — до Покровська;

Донецької області — до Покровська; з Ізюму Харківської області — до Лозової.

Нагадаємо, голова Харківської ОДА визнав, що евакуація жителів Ізюма проходить складно, оскільки Росія не виконує умов «зеленого коридору» і не припиняє обстріли.

Фото Сумська ОДА/Facebook

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