У «Дії» з'явився «єДокумент»: навіщо він потрібний

Під час екстреної евакуації з міст, що потрапили під обстріли, не всі мешканці встигають взяти з собою основні документи. Крім того, з початком активних бойових дій було відключено державні реєстри документів. Для таких випадків у додатку «Дія» з'явився «єДокумент» — тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу. Про це повідомляє Мінцифри.

За допомогою «єДокумента» можна буде підтвердити особу під час перевірки представниками поліції або бійцями територіальної оборони на блокпостах. «єДокумент» підтягує дані паспорта, а також картки платника податків.

Оновлена версія програми «Дія» з послугою «єДокумент» вже доступна в AppStore та Play Market.

Нагадаємо, країни-сусіди України, приймаючи мігрантів з української території, висувають дуже різні вимоги до документів. У деякі країни можна в'їхати на підставі внутрішнього українського паспорта, інші вимагають закордонний паспорт із біометрією.

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