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Прибули в Україну підвищувати кваліфікацію: оприлюднені посвідчення на відрядження російських танкістів

9:37 11 березня 2022
посвідчення про відрядження російських танкістів

Волонтер Роман Донік обнародовав у Facebook посвідчення про відрядження російських танкістів.

«Танкісти 12-го танкового полку Кантеміровської дивізії приїхали в командировку в Україну 3 березня з метою „абучєнія і павишенія кваліфікаціі“. Не знаю, чому саме хотіли навчитися, але ми їх навчили вмирати, здаватися в полон и розбігатися полями. Як вони пафосно пишуть: „Среди легендарных подразделений армии Российской Федерации особое место занимает Кантемировская (4-я гвардейская) танковая дивизия. К ней относится 12-й танковый полк, или войсковая часть 31985, дислоцирующаяся в г. Наро-Фоминске Московской области“. Але українці того всього пафосу не знали і тупо розмотали той полк на лоскути. Навіть якщо б і знали, все одно розмотали. Бо в нас свої легенди та герої. А нє воте то вот всьо. Ібо нє х… до нас війною йти!» — написав Донік.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні ліквідували двох офіцерів-десантників із Псковської області РФ.

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