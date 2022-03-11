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Україна

«Припиніть їсти російську пропаганду»: у Зеленського різко відреагували на публікацію нібито умов Росії на переговорах

9:13 11 березня 2022
переговори

Опубліковані у ЗМІ великі списки вимог, які росіяни нібито висувають Україні на переговорах, це ні що інше, як ворожа пропаганда, і довіряти цим спискам не можна. Із такою заявою виступив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Пост у соцмережах від радника став відповіддю на статті у ЗМІ, де перераховуються побажання кремлівської делегації. Стверджувалося, що російські представники вимагають закріпити в Конституції України відмову від вступу до НАТО та другу державну російську мову, провести «денацифікацію» та «демілітаризацію» України, визнати псевдореспубліки на Донбасі та належність Криму Росії.

«Все, що я читаю останнім часом про переговорні „ультиматуми“ Росії — про статуси, території, мови, нацифікацію тощо, викликає лише подив. Будь ласка, перестаньте „їсти“ у таких обсягах російську пропаганду», — закликає Подоляк.

Нагадаємо, останні переговори української та російської делегацій відбулися у турецькій Анталії 9 березня. Очільники МЗС не домовилися про жодні конкретні результати.

Юрист та волонтер Геннадій Друзенко закликає президента Зеленського не домовлятися про мир на умовах російського агресора та не ставати українським Троцьким.

Фото Михаил Подоляк/Facebook

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