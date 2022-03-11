Західна Україна потрапила під удар: окупанти обстріляли Луцьк, Івано-Франківськ та Дніпро

Рано вранці 11 березня російська армія завдала трьох авіаударів по місту Дніпру — обласний центр вперше з початку ворожої агресії зазнав атаки. Крім того, було завдано ракетних ударів по містах на заході України — Луцьку та Івано-Франківську. Нічні обстріли зафіксовано в Чернігові.

У Дніпрі ворог атакував житловий сектор у Новокодакському районі. Горить будівля взуттєвої фабрики. Поряд з місцем вибуху знаходяться житлові будинки та дитячий садок.

За інформацією ДСНС, є загиблий.

В Івано-Франківську близько сьомої години ранку було чути три вибухи з боку аеропорту. Мер міста Руслан Марцінків попросив громадян не публікувати ні фото, ні відео, щоб не полегшувати роботу ворожим коригувальникам. Також міський голова просить жителів районів, що примикають до аеропорту, спуститися в укриття, а в ідеалі після відбою повітряної тривоги виїхати в безпечне місце.

Також влада міста розбиратиметься, чому не спрацювала система оповіщення про повітряну тривогу.

О 5.45 повітряної атаки зазнав Луцьк. Було чутно вибухи з боку аеродрому, там почалася пожежа. За попередньою інформацією від облдержадміністрації, жертв немає. У місті не працюють дві котельні.

Мер Луцька підтвердив, що по аеродрому влучили три ракети. Є загиблий. Як і у випадку з Івано-Франківськом, не спрацювала система оповіщення, яка відноситься до зони відповідальності Збройних Сил України.

Також у ніч на 11 березня обстрілів зазнав Чернігів. Наразі місто залишилося без водопостачання.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 16-ту добу російської агресії російські загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат. На Чернігівщині особовий склад окупаційних військ здається в полон. Щоби компенсувати втрати військвових, Росія розпочала агіткампанію у виправних колоніях Ростовської області. Ув'язненим пропонують приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію. Записують усіх бажаючих навіть без досвіду військової служби.

У Херсонській області у захоплених населених пунктах ворог створює систему комендатур та намагається організувати поліцейський режим. Також надходять відомості про те, що путінські військові на захоплених територіях беруть цивільних осіб у заручники, проводять страти мирного населення.

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