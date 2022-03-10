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«Представники військових династій»: в Україні ліквідували двох офіцерів-десантників із Псковської області РФ

19:20 10 березня 2022
«Представники військових династій»: в Україні ліквідували двох офіцерів-десантників із Псковської області РФ

У Росії визнали факт загибелі на війні в Україні офіцерів-десантників із 76-ї десантно-штурмової дивізії (Псков) Юрія Агаркова та Костянтина Зізевського. Про їхню загибель повідомив губернатор Псковської області Михайло Ведерніков.

При цьому збройне вторгнення російських військ до суверенної держави він цинічно називає «спеціальною військовою операцією, спрямованою на захист від геноциду мирного населення Донецької та Луганської республік», а також «битвою за безпеку рубежів, за майбутнє Вітчизни».

«Обидва офіцери — представники військових династій, які добре відомі багатьом жителям нашої землі», — написав Ведерніков у соцмережі.

Пост супроводжується хештегом #ZaМир, а можливість коментування посту відключено.

Нагадаємо, наприкінці лютого представник Росії на переговорах зізнався в геноциді українців, а на початку березня Telegram-канал показав відео про «прозріння» ворожих солдатів. У кадрі російські військові обурюються, що вони вимагають звільнитися «заднім числом».

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