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Україна

Чекати залишилося недовго: екс-депутат Держдуми РФ Пономарьов розповів, коли Крим повернеться до складу України

18:53 10 березня 2022
екс-депутат Держдуми Пономарьов

2014 року Ілля Пономарьов був єдиним депутатом російської Держдуми, хто проголосував проти анексії РФ українського Криму.

Наразі він живе у Києві та впевнений, що тимчасово окупований Крим повернеться до складу України внаслідок війни, причому це не займе багато часу.

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Таку думку він висловив в інтерв'ю одному з телеканалів, пише «Сегодня».

«Росія просто не має шляху для військової перемоги, а якщо немає військової перемоги, то буде військова поразка. І питання буде тільки в тому, що буде точкою. Я вважаю, що це, мабуть, буде таким ще дуже позитивним для Росії компромісом, якщо Україна скаже, що вона нейтральна і Донбас демілітаризований, але російські війська підуть не лише з окупованих територій зараз, а й з тих територій, які були окуповані раніше», — сказав Пономарьов.

Нагадаємо, що Крим окупували Росія в березні 2014 року після проведення «референдуму», не визнаного ні Україною, ні світовою спільнотою. У тому числі кримський референдум не визнає і ООН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії, а світ запровадив економічні санкції щодо країни-агресора.

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