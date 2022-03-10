У більшості вбитих – чеченські прізвища: закарпатська бригада розгромила розвідпідрозділ російських нацистів

128-а окрема гірсько-штурмова бригада «Закарпатський легіон» у зоні бойових дій розгромила розвідувальний підрозділ російської армії, більшість бійців якої мали чеченські прізвища.

Як повідомила прес-служба бригади у Facebook, на місці зіткнення українські бійці знайшли особисті речі та залишки амуніції росіян, серед яких шеврони «Росія», наліпки «Збройні сили росії», банківські картки Сбербанку, посвідчення солдата, наліпка з прізвищем Курбанов, а також записи з прізвищами бійців та номерами виданої їм зброї.

Так українські воїни дізналися, що більшість супротивників мали чеченські прізвища: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов.

Відзначається, що частина рашистських бійців втекла з поля бою.

Нагадаємо, в Україні разом з російськими військами вдерлися і кадирівці, які відзначаються особливою жорстокістю у відношенні до тимчасово захоплених міст.

Фото facebook.com/128brigade/

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