«Не станьте українським Троцьким»: відомий волонтер закликав Зеленського не укладати мир із Путіним на умовах РФ

Глава Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не домовлятися про мир на умовах російського агресора, які передбачають втрату нашою країною Криму та частини Донбасу.

Своє звернення він розмістив у Facebook.

На думку Друзенка, світ можливий лише після відновлення територіальної цілісності та суверенітету України у межах 1991 року — тобто з деокупацією Росії українських Донбасу та Криму.

Український народ об'єднаний та мотивований перемагати у розв'язаній Росією війні, зазначає Друзенко. Тому будь-які спроби домовитися з агресором стануть здаванням національних інтересів.

«Шановний (нещодавно шановний) Володимир Зеленський. Останні два тижні я пишаюся Президентом моєї країни і дякую Богу, що у 2019 році перемогли саме Ви. Хоча я за Вас не голосував і напевно не голосуватиму на наступних виборах. Бо залізні яйця добре виробляють тестостерон, але не мудрість. Але про це поговоримо після перемоги.

Сьогодні я Вам щиро вдячний, що Ви не злякалися і своїм прикладом надихаєте мільйони українців на завзятий опір російським окупантам. Другий тиждень аплодую Вам стоячи.

Але вчора я прочитав, що ви збираєтесь зупинити війну, зустрівшись із Путіним. І мої оплески припинилися. Попереджу Вас з усією відповідальністю: будь-яку спробу домовитись із кремлівським монстром «десь посередині» українські добровольці розглядатимуть як зраду. Ми не приймемо будь-який інший світ, крім після відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в межах 1991 року, з Кримом та Донбасом включно.

Дискусії можливі лише про те, чи настав час знищити зло в його цитаделі, як антигітлерівська коаліція знищила нацизм у його берлінському лігві. Ми не зупинимося десь посередині, доки не звільнимо всю українську землю.

Час визволення українських земель настав. Ворог деморалізований та демотивований. Сили оборони України, навпаки, сповнені рішучості, віри у перемогу та мотивовані як ніколи. Український народ як ніколи згуртований і солідарний. Ми відчули, що можемо бити ворога та хвалена «друга армія світу» зазнає найбільших втрат за всю історію РФ. Цивілізований світ — нарешті — визначився і став допомагати нам не тільки для відводу очей.

Словом, Брестський світ, якщо Ви вирішите його підписати, стане початком кінця. Бо народ України нарешті повірив у себе і щодня демонструє світові свою велич. Нарешті, бути українцем стало круто. Тисячі іноземців із т.зв. цивілізованих країн мріють опинитися пліч-о-пліч з нами у захисті свободи, гуманності та миру. Як у США майже 250 років тому…

Тому не змініть нашого майбутнього. Виявилося, що українці — єдина нація, єдина держава, здатна перемагати кремлівське зло, яке десятиліттями тероризувало світ. Будьте гідними свого великого народу!

Я розумію, що ми платимо велику ціну за нашу війну. Дуже велику ціну. Тисячі вбитих, розбомблені лікарні, пологові будинки, житлові квартали та підірвані мости. Економіка працює на межі своїх можливостей. Захід досі не наважується допомагати нам так, як допомагав СРСР під час Другої світової.

Але ми просто не маємо права «зупинитися десь посередині». Свобода не дається задарма. Гідність не дається задарма. Майбутнє не дається задарма. Ми виявилися єдиною нацією у світі, яка готова платити за все це сповна. І ми заплатимо цю ціну.

Оскільки залишити метастази ракової пухлини путінізму в Україні означає залишитись хворими. Означає приречення наших дітей на страждання. Значить упустити унікальний шанс стати справді вільними. Значить змінити всіх, хто віддав життя за нашу перемогу.

Тому прошу, благаю, вимагаю, мій Президенте, не ввімкніть задню! Подивимося у вічі Путіну, коли він опиниться на лаві підсудних. Не в Гаазі — у Києві. Поговоримо з росіянами, коли звільнимо Київщину, Чернігівщину, Сіверщину, Херсонщину, Слобожанщину, Донбас і Крим.

Навіть не думайте укладати Брестський світ! Не станьте українським Троцьким!".

Зазначимо, що Росія продовжує наполягати на виконанні своїх ультимативних вимог, називаючи це умовою припинення вогню або навіть оголошення тимчасового перемир'я з гуманітарною метою. Про це стало відомо за підсумками переговорів глав МЗС України та РФ в Анталії 10 березня.

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