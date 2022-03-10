Страшні цифри: стало відомо, скільки дітей загинуло від рук путінських убивць від початку вторгнення

В Україні оновили дані про дітей, які стали жертвами російського збройного вторгнення до України. Як повідомила в Telegram уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмили Денисової, станом на 11.00 10 березня загинули більше 70 дітей, а ще понад 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Так, за інформацією Денисової, у місті Малин Житомирської області внаслідок авіаційного удару загинули троє дітей (п'ятирічна дівчинка та двоє малюків 2021 року народження), у селищі Жуковського на Харківщині під час обстрілу загинув 16-річний юнак, у селі Слобожданське внаслідок чергового артилерійського обстрілу під завалами загинули 2 дитини, вижити вдалося лише їхній 5-річній сестрі. А в Ірпені Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і перебуває у лікарні у тяжкому стані.

«Військове вторгнення Росії в Україну, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну — життя своїх дітей, майбутнє нашого народу», — написала Денисова, закликавши країни НАТО допомогти припинити російський тероризм та закрити небо над Україною.

Нагадаємо, раніше у Дитячому фонді ООН (UNICEF), реагуючи на обстріл пологового будинку в Маріуполі, закликали Росію припинити атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру — зокрема на лікарні, об'єкти водопостачання та школи, адже така стратегія виходить «за межі допустимого», та забезпечити гуманітарним організаціям можливість отримати безпечний та швидкий доступ до дітей, які потребують допомоги.

Фото DW

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