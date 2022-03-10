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Росія заплатить за війну: Зеленський підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні

16:34 10 березня 2022
Росія заплатить за війну: Зеленський підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Відповідну інформацію розміщено на сайті парламенту.

Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, було ухвалено Радою 3 березня.

Згідно з ним, примусове вилучення майна здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості.

Нагадаємо, напередодні президентом було підписано закони, згідно з якими на час воєнного стану в Україні диверсії та державна зрада передбачатимуть максимальне покарання.

А 3 березня Зеленський звернувся до керівництва РФ зі словами про те, що Україна буде вимагати виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ, і закликав Путіна і Ко вчити слова «репарації» та «контрибуції».

«Ви відшкодуєте нам усе, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. У повному обсязі,» — висловив впевненість очільник держави.

Фото Радіо Свобода

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