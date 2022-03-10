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Ведучий «Орла та решки» вибрався з окупованої Бучі, а його сусіди загинули

16:14 10 березня 2022
Ведучий «Орла та решки» вибрався з окупованої Бучі, а його сусіди загинули

Головний режисер програми «Орел і решка» Євген Синельников, який разом із сім'єю ховався від обстрілів у підвалі недобудованого будинку у Бучі, зміг вибратися з міста. Це сталося в ніч на 10 березня, повідомив друг Євгена, тревел-блогер Антон Птушкін.

Він також додав, що вибратися вдалося дивом, а сусіди режисера загинули, коли в їхній будинок влучила ворожа ракета. Від цього ж удару в будинку Синельникова вибило всі вікна та двері.

Крім того, як виявилось, через бойові дії в будинку багатодітної сім'ї не було електроенергії.

Нагадаємо, евакуацію мирних жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки проводили і у четвер, 10 березня. А телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла про евакуацію з Бучі її друзів — Віталія та Уляни Пчолкіних. Ці люди з інвалідністю не могли самі вийти з дому і сиділи у ванній, не маючи змоги спуститися в бомбосховище.

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