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Українським військовим потрібні не МіГ-29: американський генерал розповів, яка зброя стане більш ефективною у боротьбі з рашистами

14:00 10 березня 2022
Британська зенітна установка CAMM

Найефективнішою допомогою союзників України, населення якої страждає від руйнівних нальотів російської авіації і ракет, буде передача їй додаткової протитанкової та зенітної зброї, тоді як винищувачі МіГ-29, навколо яких точаться дискусії, не зможуть вирішальним чином вплинути на перебіг війни в Україні. Про це у коментарі CNN заявив голова Європейського командування сил США генерал Тод Волтерс.

За його словами, українці вже зараз «зараз чудово використовують цю зброю», і саме завдяки ній обмежують можливості російських військових літаків діяти вільно.

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Що ж до МіГів, то, за словами Волтерса, Україна вже має «численні» літаки, які здійснюють щоденні вильоти.

До того ж, Росія може сприйняти подібну передачу винищувачів як «ескалацію».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Польща та США поки що не домовилися про передачу Україні винищувачів МіГ-29, незважаючи на готовність Варшави перемістити всі свої винищувачі МіГ-29 на американську авіабазу «Рамштайн» у Німеччині. Задум був у тому, щоб старі «МіГ» були передані у розпорядження уряду США, а Штати натомість могли були передати до Варшави вживані, але рівноцінні за можливостями моделі американського виробництва. При цьому колишні польські літаки могли б вирушити до України для допомоги у протистоянні російській агресії.

У відповідь у Пентагоні заявили, що пропозиція від Польщі «не є здійсненною» і обґрунтованість такого кроку «не очевидна». Таким чином сторони вирішили продовжити консультації.

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