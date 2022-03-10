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Героїчна оборона Маріуполя: українські морпіхи знищили ворожі танки та БМП

11:34 10 березня 2022
Залишки ворожої техніки

Захисники Маріуполя продовжують утримувати оборону. Так, 9 березня українські морпіхи знищили 4 танки та 1 БМП, а гвардійці полку «Азов» знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки.

Серед втрат ворога — і командно-штабна машина, повідомляють у МВС України.

Також правоохоронці констатують, що багато жителів Маруполя не хочуть їхати з дому — більшості їхати нікуди, а іншим важливо зберегти будинок, навіть якщо він став руїною.

«Ми боремося заради дітей, заради жінок, заради батьків і, власне, заради нашого світлого майбутнього! Окупанти знищують місто щодня. Для них немає принципів та вдач. Будь це дорога, блокпост чи лікарня», — йдеться у повідомленні, проілюстрованому фото з Маріуполя, де 9 березня ворог скинув авіабомби на пологовий будинок та дитячу лікарню.

Нагадаємо, 7 березня було знищено танкову роту російських нацистів, яка висувалася в Маріуполь.

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