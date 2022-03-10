Путінські звірі взяли у Бучі в заручники ведучого «Орла і Решки» з маленьким сином та ще п'ятьма дітьми
Головний режисер та ведучий передачі «Орел і решка» Євген Синельников зі своїм маленьким сином, родичами та як мінімум ще п'ятьма дітьми перебуває в оточенні окупантів у Бучі.
Про це написав у своєму Instagram режисер Алан Бадоєв.
«Їх не випускають і не дають гуманітарний коридор. Як вам така реальність?!» — написав Бадоєв.
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За словами Алана, у Бучі вже 15 день тривають страшні обстріли, але окупанти нікого не випускають.
Нагадаємо, зірки українського шоу-бізу нині активно стають на захист своєї країни. До лав ЗСУ вступили Тарас Тополя з музикантами гурту «АНТИТІЛА», Андрій Хливнюк із «Бумбоксу» і репер Ярмак.
В тероборону пішли актори Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Тритенко, музикант Віктор Бронюк, хореограф Дмитро Дікусар та багато інших.
Фото Instagram Євгена Синельникова2335
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