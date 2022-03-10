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Під російськими нацистами горить земля: з'явилося фото та відео знищення ворожих танків під Києвом

10:43 10 березня 2022
Під російськими нацистами горить земля: з&#39;явилося фото та відео знищення ворожих танків під Києвом

Незважаючи на чисельну перевагу окупантів у військовій техніці, українці вже 15-й день продовжують героїчно битися з ворогом, завдаючи йому значних збитків.

Так, напередодні у Броварському районі Київської області українська артилерія віртуозно знищила ворожі танки. Про це написав у своєму Telegram-каналі лідер «Азова» Андрій Білецький.

«Ось що буває з непроханими „визволителями“ — під ними горить земля!», — підписав пост Білецький.

Також відео розгрому танків противника розмістив у своєму Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ювелірна робота нашої артилерії з ворожих танків у районі н.п. Бородянка", - підписав він відео.

 

 

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ констатували, що ворог нині зосередив максимум зусиль на просуванні у напрямку Києва. Однак сили оборони столиці перебувають у постійній готовності до відображення наступу супротивника та утримує задані оборонні рубежі.

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