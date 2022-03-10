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Україна

Понад 12 тисяч убитих та поранених, маса знищеної військової техніки: у Генштабі назвали втрати російських нацистів

10:09 10 березня 2022
Палаючий танк агресорів

З початку російського вторгнення Росії в Україну героїчні українські захисники знищили вже понад 12 тисяч окупантів. Такі дані озвучили у Генштабі ЗСУ.

Ліквідація бойової техніки:

  • 335 танків;
  • 1105 бойових броньованих машин;
  • 123 артилерійських систем;
  • 56 РСЗВ;
  • 29 засобів ППО;
  • 49 літаків;
  • 81 гелікоптер;
  • 526 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 кораблі/катери;
  • 60 цистерн з ПММ;
  • 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві оборони запропонували українцям, які опинилися в тилу ворога, позбавляти ворожу армію зв'язку. Зробити це можна, знищуючи системи радіоелектронної боротьби (так звані «глушники сигналу») та техніку для радіоелектронної розвідки. Їх зазвичай перевозять разом із бойовою технікою.

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