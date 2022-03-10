Понад 12 тисяч убитих та поранених, маса знищеної військової техніки: у Генштабі назвали втрати російських нацистів

З початку російського вторгнення Росії в Україну героїчні українські захисники знищили вже понад 12 тисяч окупантів. Такі дані озвучили у Генштабі ЗСУ.

Ліквідація бойової техніки:

335 танків;

1105 бойових броньованих машин;

123 артилерійських систем;

56 РСЗВ;

29 засобів ППО;

49 літаків;

81 гелікоптер;

526 одиниць автомобільної техніки;

3 кораблі/катери;

60 цистерн з ПММ;

7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві оборони запропонували українцям, які опинилися в тилу ворога, позбавляти ворожу армію зв'язку. Зробити це можна, знищуючи системи радіоелектронної боротьби (так звані «глушники сигналу») та техніку для радіоелектронної розвідки. Їх зазвичай перевозять разом із бойовою технікою.

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