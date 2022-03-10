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Україна

Путін зрадив пам'ять тисяч блокадників: Блінкен порівняв жахи війни у Маріуполі з блокадою фашистами Ленінграда

9:46 10 березня 2022
Після атаки на пологовий у Маріуполі

Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв ситуацію в містах України після нападу Росії (зокрема у Маріуполі, звідки рашисти постійно зривають евакуацію) з блокадою Ленінграда, яку влаштували фашисти під час Другої світової війни.

На думку головного дипломата США, жахлива історія повторилася у ХХІ столітті.

Написавши про це в Twitter, Блінкен проілюстрував свій пост архівним фото із зображенням матері в Ленінграді та новим знімком із соцмереж — матері в українському Маріуполі.

«Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста», — написав Блінкен.

Нагадаємо, у Дитячому фонді ООН (UNICEF) відреагували на ворожу повітряну атаку на пологовий будинок у Маріуполі 9 березня, назвавши стратегію окупантів такою, що «виходить за межі допустимого».

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