Путін зрадив пам'ять тисяч блокадників: Блінкен порівняв жахи війни у Маріуполі з блокадою фашистами Ленінграда

Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв ситуацію в містах України після нападу Росії (зокрема у Маріуполі, звідки рашисти постійно зривають евакуацію) з блокадою Ленінграда, яку влаштували фашисти під час Другої світової війни.

На думку головного дипломата США, жахлива історія повторилася у ХХІ столітті.

Написавши про це в Twitter, Блінкен проілюстрував свій пост архівним фото із зображенням матері в Ленінграді та новим знімком із соцмереж — матері в українському Маріуполі.

«Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста», — написав Блінкен.

Every Russian has learned o Siege of Leningrad протягом World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it's Російська влада cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH - Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022

Нагадаємо, у Дитячому фонді ООН (UNICEF) відреагували на ворожу повітряну атаку на пологовий будинок у Маріуполі 9 березня, назвавши стратегію окупантів такою, що «виходить за межі допустимого».

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