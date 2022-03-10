Заберіть дітей подалі від війни: опубліковано графік курсування евакуаційних поїздів на 10 березня

«Укрзалізниця» продовжує евакуацію біженців подалі від війни. Як повідомляє прес-служба перевізника, вранці 10 березня до Харкова та Дніпра вранці з Києва було відправлено евакуаційні склади для вивезення місцевих жителів:

07:00 № 722 Дарниця-Харків;

07:00 № 732 Дарниця-Дніпро.

Одночасно з вокзалу в Дарниці о 8:00 вирушив поїзд № 705 до Львова, а з Центрального залізничного вокзалу — у західному напрямку призначено поїзди:

14:07 № 749 Київ-Івано-Франківськ

14:25 — № 769 Київ-Кам'янець-Подільський

15:02 — № 55 Київ-Рахів

17:00 — № 743 Київ-Львів

17:12 — № 13 Київ-Солотвине

18:30 — № 81 Київ-Ужгород

19:06 — № 44 Київ-Івано-Франківськ

19:48 № 95 Київ-Рахів

20:05 — № 29 Київ-Ужгород

20:12 — № 49 Київ-Трускавець

20:21 — № 59 Київ-Чоп

20:21 — № 57 Київ-Ворохта

21:22 — № 97 Київ-Ковель

22:22 — № 7 Київ-Чернівці

22:37 — № 91 Київ-Львів

23:46 № 771 Київ-Хмельницький

З Харкова о 7:15 вирушили одразу два потяги Інтерсіті «плюс» до Львова — о 7:15 та 8:00, а ще два рейси призначені на 14:00 та 17:00.

З Дніпра у четвер можна буде виїхати:

до Львова — о 14:00 (поїзд № 732);

у Трускавець — о 14:26 (№ 41);

у Рахів — о 16:39 (№ 6 Запоріжжя-Рахів).

Із Запоріжжя призначено поїзди:

12:20 — № 120 Запоріжжя-Львів;

14:45 № 005 Запоріжжя-Рахів.

Евакуаційні рейси з Вінниці:

18:07 — № 055 Київ-Рахів;

21:45 — № 081 Київ-Ужгород;

23:17 — № 049 Київ-Трускавець;

23:26 — № 057 Київ-Ворохта;

23:26 № 059 Київ-Чоп.

Також курсуватимуть додаткові евакуаційні рейси з Краматорська до Львова (№ 261/262); № 229/230 з Харкова Ужгород, № 203/204 із Дніпра до Чопа; № 219/220 із Кривого Рогу до Чопа, № 221/222 із Кривого Рогу до Львова; № 238/237 з Одеси до Ужгорода.

Міжнародні евакуаційні рейси, призначені на 10 березня:

№ 916/915 Кривий Ріг-Хелм (відправлення о 10:30);

№ 902/901 Запоріжжя-Хелм (о 11:00);

№ 7609/7610 Львів-Пшемишль (о 12:12);

№ 7616/7617 Львів-Хелм (о 14:00);

№ 7611/7612 Львів-Пшемишль (о 15:40);

№ 67/68 Київ-Варшава з вагонами на Хелм (о 19:13);

№ 7601/7602 Львів-Пшемишль (о 19:55);

№ 7618/7619 Львів-Хелм (о 20:30).

Крім того, до Угорщини зі станції Чоп до станції Захонь протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів, а до Словаччини — поїзд Чоп-Чієрна над Тисоу-Кошице (відправлення — о 10:35).

Нагадаємо, польська авіакомпанія LOT встановила знижки на квитки для біженців з України для польотів економ-класом на короткі та далекі відстані: 30% - для дорослих, 50% - для дітей та 99% - для немовлят. Пропозиція поширюється на поїздки з 25 лютого до 31 травня не лише з Польщі, але також з Румунії, Угорщини та Словаччини.

497

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter