Заберіть дітей подалі від війни: опубліковано графік курсування евакуаційних поїздів на 10 березня
«Укрзалізниця» продовжує евакуацію біженців подалі від війни. Як повідомляє прес-служба перевізника, вранці 10 березня до Харкова та Дніпра вранці з Києва було відправлено евакуаційні склади для вивезення місцевих жителів:
- 07:00 № 722 Дарниця-Харків;
- 07:00 № 732 Дарниця-Дніпро.
Одночасно з вокзалу в Дарниці о 8:00 вирушив поїзд № 705 до Львова, а з Центрального залізничного вокзалу — у західному напрямку призначено поїзди:
- 14:07 № 749 Київ-Івано-Франківськ
- 14:25 — № 769 Київ-Кам'янець-Подільський
- 15:02 — № 55 Київ-Рахів
- 17:00 — № 743 Київ-Львів
- 17:12 — № 13 Київ-Солотвине
- 18:30 — № 81 Київ-Ужгород
- 19:06 — № 44 Київ-Івано-Франківськ
- 19:48 № 95 Київ-Рахів
- 20:05 — № 29 Київ-Ужгород
- 20:12 — № 49 Київ-Трускавець
- 20:21 — № 59 Київ-Чоп
- 20:21 — № 57 Київ-Ворохта
- 21:22 — № 97 Київ-Ковель
- 22:22 — № 7 Київ-Чернівці
- 22:37 — № 91 Київ-Львів
- 23:46 № 771 Київ-Хмельницький
З Харкова о 7:15 вирушили одразу два потяги Інтерсіті «плюс» до Львова — о 7:15 та 8:00, а ще два рейси призначені на 14:00 та 17:00.
З Дніпра у четвер можна буде виїхати:
- до Львова — о 14:00 (поїзд № 732);
- у Трускавець — о 14:26 (№ 41);
- у Рахів — о 16:39 (№ 6 Запоріжжя-Рахів).
Із Запоріжжя призначено поїзди:
- 12:20 — № 120 Запоріжжя-Львів;
- 14:45 № 005 Запоріжжя-Рахів.
Евакуаційні рейси з Вінниці:
- 18:07 — № 055 Київ-Рахів;
- 21:45 — № 081 Київ-Ужгород;
- 23:17 — № 049 Київ-Трускавець;
- 23:26 — № 057 Київ-Ворохта;
- 23:26 № 059 Київ-Чоп.
Також курсуватимуть додаткові евакуаційні рейси з Краматорська до Львова (№ 261/262); № 229/230 з Харкова Ужгород, № 203/204 із Дніпра до Чопа; № 219/220 із Кривого Рогу до Чопа, № 221/222 із Кривого Рогу до Львова; № 238/237 з Одеси до Ужгорода.
Міжнародні евакуаційні рейси, призначені на 10 березня:
- № 916/915 Кривий Ріг-Хелм (відправлення о 10:30);
- № 902/901 Запоріжжя-Хелм (о 11:00);
- № 7609/7610 Львів-Пшемишль (о 12:12);
- № 7616/7617 Львів-Хелм (о 14:00);
- № 7611/7612 Львів-Пшемишль (о 15:40);
- № 67/68 Київ-Варшава з вагонами на Хелм (о 19:13);
- № 7601/7602 Львів-Пшемишль (о 19:55);
- № 7618/7619 Львів-Хелм (о 20:30).
Крім того, до Угорщини зі станції Чоп до станції Захонь протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів, а до Словаччини — поїзд Чоп-Чієрна над Тисоу-Кошице (відправлення — о 10:35).
Нагадаємо, польська авіакомпанія LOT встановила знижки на квитки для біженців з України для польотів економ-класом на короткі та далекі відстані: 30% - для дорослих, 50% - для дітей та 99% - для немовлят. Пропозиція поширюється на поїздки з 25 лютого до 31 травня не лише з Польщі, але також з Румунії, Угорщини та Словаччини.497
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