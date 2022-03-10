Військові Путіна — дітовбивці: в ООН розповіли, скільки дітей загинули та отримали поранення від обстрілів російських фашистів

Від рук рашистських загарбників в Україні загинули щонайменше 37 дітей, а ще більше півсотні отримали поранення. Ще понад мільйон дітей були змушені покинути Україну та рятуватися у сусідніх країнах. З такою заявою виступила виконавчий директор Дитячого фонду ООН (UNICEF) Кетрін Рассел, реагуючи на ворожу повітряну атаку на пологовий будинок у Маріуполі 9 березня.

Правозахисниця також зазначила, что організація ще не має точних даних про кількість жертв цього підлого нападу, але «бояться гіршого».

«За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі. Ми ще не знаємо про кількість жертв, але боїмося гіршого. Ця атака, якщо вона буде підтверджена, показує, які жахливі втрати завдає ця війна дітям та сім'ям України», — заявила Рассел.

У UNICEF вкотре закликали Росію припинити атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру — зокрема на лікарні, об'єкти водопостачання та школи, адже така стратегія виходить «за межі допустимого» і забезпечити гуманітарним організаціям можливість отримати безпечний та швидкий доступ до дітей, які потребують допомоги.

Нагадаємо, напередодні окупанти знову зірвали евакуацію дітей і жінок із заблокованої Бучі під Києвом, а також з Ізюму на Харківщині.

Фото twitter.com/khomiv

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