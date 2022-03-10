Рашисти знову зазнають втрат: ЗСУ знищили чотири Су-25 і два вертольоти противника, — Генштаб

На п'ятнадцяту добу протистояння українського народу російському воєнному вторгненню угруповання Повітряних Сил ЗСУ відбиває ракетно-бомбові удари і знищує ворожу авіацію — лише протягом останніх двох діб звинувачувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook .

Тим часом наземні сили оборони України продовжують стримувати настання російської армії РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах, а також захищають Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування супротивника у південно-східному напрямку, а також на прикритті державного кордону з Білоруссю.

На Сіверщині українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога у напрямку Києва. При цьому групування сил і засобів оборони столиці перебуває у постійній готовності до відбиття наступу противника, завдаваючи вогневого ураження наступальним групуванням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населеного пункту Нововоронцовка (Херсонська область).

«Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилося кількість випадків дезертирства та мародерства» , — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, російські закриті джерела напередодні назвали реальні втрати російської армії в Україні.

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