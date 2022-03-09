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За даними із закритих джерел: названо реальні втрати російської армії в Україні

20:03 9 березня 2022
танк росії

Внаслідок агресії в Україні Росія втратила більше ніж 12 тис. військовослужбовців. Крім ліквідованих російських військових, про які повідомляв Генштаб ЗСУ, Росія втрачає на фронті тисячі найманців приватних військових компаній. Слабне російська армія ще й тому, що тисячі військових зараз у полоні, а десятки тисяч — у шпиталях. Такі дані із російських закритих джерел наводить колишній міністр внутрішніх справ України Арссен Аваков.

«У вторгненні було задіяно угруповання близько 200 тисяч людей. Втрати агресора на ранок 14-го дня війни: убитими 10235 (регулярних сил) плюс 2400 (зі складу ПВК, що діють разом з ворогом) разом близько 12635 (за даними внутрішнього інсайдера в РФ). Пораненими — близько 35 000. Полоненими — близько 3 000», — підрахував ексміністр.

Таким чином, за підрахунками, російські втрати можуть перевищувати 50 тис. осіб, тобто агресор втратив вже чверть особового складу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ визнав, що плани ворога на «бліцкриг» в Україні провалилися. Але експерт з питань оборони та військової стратегії Філіп Карбер попередив, що Путін ще має резерви «гарматного м'яса».

Фото ЗСУ/Facebook

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