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Міністр оборони дав завдання українцям, які опинилися в тилу ворога

19:35 9 березня 2022
красуха-4

У Міністерстві оборони пропонують українцям, які опинилися в тилу, позбавляти ворожу армію зв'язку. Разом із бойовою технікою окупанти часто привозять системи радіоелектронної боротьби (так звані «глушники сигналу») та техніку для радіоелектронної розвідки. Саме ці машини насамперед підлягають знищенню.

«Слід знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська та забезпечить перевагу наших воїнів. Танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може — знищувати колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо», — пояснив міністр оборони Олексій Резніков .

У Міноборони склали перелік глушників зв'язку та систем радіорозвідки, які можуть привезти російські військові. «Кожна така машина вартує десятка танків та бронемашин. Вона дорого коштує і довго виготовляється. Її не зможуть швидко замінити», — пояснюють у міністерстві.

Нагадаємо, за 14 днів бойових дій в Україні Росія втратила 317 танків, 1070 бойових броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер.

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