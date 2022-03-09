Окупанти зривають евакуацію населення під Києвом та Харковом

Евакуація мирного населення з міст, що опинилися на лінії вогню, не всюди пройшла, як планувалося. Російські військові заблокували вивіз жителів із міста Бучі під Києвом, а з Ізюму Харківської області населення не може виїхати через обстріли.

У Київській області вже порахували, що вдалося вивезти понад п'ять тисяч людей із найгарячіших точок у передмісті столиці — з Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля та Бородянки.

Евакуація з передмість Києва

Було вивезено вихованців дитячого будинку у Ворзелі, який постраждав від обстрілу.

У Бучі евакуація зірвалася через російських військових. Близько 3000 жителів міста зібралися в призначеному місці, але військові РФ не пропустили до міста транспорт, який приїхав забирати цивільних осіб. Колона з 50 автобусів була заблокована у селі Стоянка та до Бучі не доїхала.

Складно проходила евакуація і у Харківській області. Автобуси, що приїхали до Ізюму, так і залишилися стояти на в'їзді в місто. Голова Харківської області Олег Синегубов пояснив, що транспортна колона не може забрати людей через безперервні обстріли у місті. Російська армія, попри обіцянки, не припинила вогонь. Зараз ведуться переговори за посередництва представників Червоного Хреста.

Фото Михайлина Скорик-Шкарівська/Facebook, Олексій Кулеба/Facebook,

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