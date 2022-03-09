За законами воєнного часу: Зеленський затвердив найвищу міру покарання для зрадників Батьківщини та диверсантів

На час воєнного стану в Україні такі злочини, як диверсія та державна зрада, будуть передбачати максимальне покарання. Це передбачено законами, ухваленими Верховною Радою 3 березня і вже підписаними президентом.

Так, законом встановлено, що за злочини, передбачені статтями 111 (державна зрада) та 113 (диверсія) Кримінального кодексу, верхня планка покарання підвищується до 15 років позбавлення волі або до довічного ув'язнення з обов'язковою конфіскацією майна злочинця.

Крім того, на час воєнного стану посилено покарання за мародерство. За присвоєння чужого майна на полі бою, пограбування вбитих чи поранених передбачається від 5 до 10 років ув'язнення. За крадіжки, грабежі, розбій, здирництво, присвоєння майна під час воєнного стану передбачається від 5 до 15 років позбавлення волі.

Також на час воєнного стану змінюється процедура кримінального судочинства. Якщо суд об'єктивно не може працювати, то частина повноважень судді переходить до керівника прокуратури. Він має право проводити досудове розслідування, вирішувати питання про арешт на термін до 30 днів за військові злочини, а також продовжувати термін під вартою.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд вичерпно роз'яснив, що скоєння злочину під час воєнного стану є обтяжливою обставиною і передбачає більш суворе покарання.

Фото pixabay.com

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