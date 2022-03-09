29.24 / 30.75 32.57 / 34.24
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Багато поранених жінок: окупанти нанесли артудар по пологовому будинку у Маріуполі

17:16 9 березня 2022
больница после авиаудара

Сумну новину повідомив колишній голова поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін. Він написав у Facebook: «Російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку № 2 у Маріуполі. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує… С@кі, росіяни, ви горітимете в пеклі!».

Згідно з останніми даними від Донецької облдержадміністрації, при повітряній атаці на медустанову постраждали 17 людей. Загиблих немає.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі пацієнтки та малюки все ще залишаються під завалами «Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно припиніть вбивства! Ви маєте силу. Але, схоже, ви втрачаєте людяність», — заявив глава держави.

Про потужність застосованої ворогом артилерії дає уявлення воронка, що залишилася на місці падіння снаряда.

Також стало відомо, що російські військові цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню у Маріуполі. Руйнування колосальні.

Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйновано.

Інформація про постраждалих дітей уточнюється.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли російська армія обстрілює лікарні та пологові будинки. Через обстріл поки не обслуговує вагітних пологовий будинок «Лелека», а в київському пологовому будинку № 5 пологи вирішено приймати у підвальних приміщеннях.

Фото don. gunp/facebook

3264

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олексій Новіков

Найсильніша людина планети-2020 переказав 100 тисяч доларів на потреби української армії

Ротару із сином та онуком

Молдаванин, який організував перевезення сина та онука Софії Ротару, взяв з них по 2000 доларів, — прокуратура

больница после авиаудара

Багато поранених жінок: окупанти нанесли артудар по пологовому будинку у Маріуполі

Європа

ЄС запроваджує нові санкції проти Росії та Білорусі: кого вони стосуватимуться

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.