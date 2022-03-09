Багато поранених жінок: окупанти нанесли артудар по пологовому будинку у Маріуполі

Сумну новину повідомив колишній голова поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін. Він написав у Facebook: «Російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку № 2 у Маріуполі. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує… С@кі, росіяни, ви горітимете в пеклі!».

Згідно з останніми даними від Донецької облдержадміністрації, при повітряній атаці на медустанову постраждали 17 людей. Загиблих немає.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі пацієнтки та малюки все ще залишаються під завалами «Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно припиніть вбивства! Ви маєте силу. Але, схоже, ви втрачаєте людяність», — заявив глава держави.

Про потужність застосованої ворогом артилерії дає уявлення воронка, що залишилася на місці падіння снаряда.

Також стало відомо, що російські військові цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню у Маріуполі. Руйнування колосальні.

Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйновано.

Інформація про постраждалих дітей уточнюється.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли російська армія обстрілює лікарні та пологові будинки. Через обстріл поки не обслуговує вагітних пологовий будинок «Лелека», а в київському пологовому будинку № 5 пологи вирішено приймати у підвальних приміщеннях.

Фото don. gunp/facebook

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