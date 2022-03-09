Ні в якому разі не брати в руки: військовий показав, чим начинені «Іскандери»
Колишній «кіборг» Євген Жуков (позивний «Маршал») написав у Facebook дуже важливу інформацію «від пацанів».
«Брати та сестри, ось такими „шнягами“ нафаршировані „Іскандери-М“. Схожий на банку з під пива або на масляний фільтр. Якщо навіть збили „Іскандер“, ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують. Це бойові касетні частини ракети. В них знаходяться кульки як снаряд ураження. Цивільних до них не підпускати. Один в Покровську вже розібрав себе на частини тіла. Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше. Великі номерні частини передавати військовим для ідентифікації ракети. Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги».
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