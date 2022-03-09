МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС і заявило про ядерну загрозу

Після захоплення російськими військовими Чорнобильської АЕС у Київській області Україна поінформувала МАГАТЕ, що зв'язок зі станцією практично втрачено, залишилася можливість лише для листування електронною поштою. Дані з систем контролю станції більше не надходять, повідомляє МАГАТЕ.

Крім того, викликає тривогу, що на ЧАЕС 13 добу продовжує працювати та зміна, що заступила до захоплення об'єкта 24 лютого. Необхідна ротація 210 технічних співробітників ЧАЕС та служби охорони станції.

Персонал станції все ще має обмежені ресурси продуктів, води та медикаментів, але ситуація погіршується. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Той факт, що персонал станції вже 13 днів залишається, по суті, в заручниках, глава МАГАТЕ вважає загрозою для ядерної безпеки.

«Я глибоко стурбований у зв'язку зі складною і напруженою ситуацією, в якій опинився персонал на Чорнобильській АЕС, а також у зв'язку з потенційними ризиками в плані ядерної безпеки, що виникають через це», — заявив гендиректор МАГАТЕ.

Ще одна українська АЕС — Запорізька — також захоплена російськими військовими. Там працюють два енергоблоки, повідомлень про підвищення радіаційного фону не надходило. Голова Міненерго Герман Галущенко вважає, що персонал станції Росія спробує використати у своїй пропаганді. Буде записане (або, можливо, навіть уже записане) відео, що вигороджує Росію в історії із захопленням станції.

Фото dazv.gov.ua

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