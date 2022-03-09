«Укрзалізниця» 9 березня додала евакуаційні рейси з Києва, Дніпра та Кривого Рогу

9 березня «Укрзалізниця» скоротила кількість евакуаційних поїздів із Харкова, але додала рейси з Києва, Дніпра та Кривого Рогу. Залізничники пояснюють зміни у розкладі високою затребуваністю саме цих напрямів для евакуації. Потяги прямуватимуть маршрутами:

13.00 «Інтерсіті+» Київ (станція «Дарниця») — Львів;

15.00 Кривий Ріг — Чоп;

19.00 Дніпро — Львів.

По станції «Харків» рейс 724 Харків — Львів о 17:00 скасовано. Залишаться в розкладі рейси на виїзд із Харкова:

12:36 — Лиман — Ужгород;

14:00 — «Інтерсіті+» Харків — Львів;

15:09 — Харків — Рахів;

19:27 — Харків — Дніпро;

21:08 — Костянтинівка — Івано-Франківськ;

21:43 — Харків — Одеса.

Фото Ukrzaliznytsia/facebook

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