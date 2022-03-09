9 березня відкриють гуманітарні коридори з обложених міст: коли і де

На 9 березня досягнуто домовленості про гуманітарні коридори та евакуацію цивільних осіб з обложених окупантами населених пунктів. Буде проведено евакуацію з передмість Києва (Ірпінський напрямок), а також з Енергодару, Сум, Маріуполя, Волновахи та Ізюму. Про це повідомила міністр із реінтеграції Ірина Верещук.

Мер Ірпеня уточнив, що мешканців передмістя Києва, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи, вивезуть на залізничний вокзал столиці. Збір населення для евакуації буде проводитись за такими адресами:

Буча (жінки та діти). 10.40−11.00 біля будівлі міської ради, вул. Енергетиків, 12.

Ворзель — вул. Курортна, 25 (район залізничної станції «Укрпошта»).

Ірпінь — готель «Ірпінь», «Екомаркет» (Соборна, 105-б).

Гостомель — виправна колонія, вул. Мирна, 3а та вул. Свято-Покровська, 220.

Бородянка — церква, вулиця Православна — вул. Центральна, 6

Окремою операцією стане евакуація дитячого будинку з Ворзеля. На даний момент там залишилися 26 співробітників та 55 вихованців. 25 лютого дитбудинок був обстріляний, деякі приміщення пошкоджено.

Жителів Енергодару, де російські військові контролюють АЕС, евакуюватимуть у Запоріжжя. Разом з енергодарцями автобуси готові вивезти мешканців сусідніх сіл Василівського, Кам'янка-Дніпровського, Великобілозерського районів. Як повідомив мер Енергодара, орієнтовно з 12.00 до 13.00 до міста гуманітарним коридором доставлять інсулін та інші ліки, а також продукти. На зворотному шляху автобуси вивезуть із міста мирних жителів. Збір населення з 12:00 до 13:00 на ділянці дороги на вулиці Курчатова, від «червоного» будинку до набережної у бік прогулянкового каналу.

Також заплановано евакуацію мирного населення із Сум до Полтави. Голова Сумської області оголосив, що близько 14.00 22 автобуси мають вивезти із Сум жінок з дітьми, вагітних, людей похилого віку, осіб з інвалідністю.

Також було домовлено про коридори:

Маріуполь — Запоріжжя;

Волноваха — Покровськ;

Ізюм — Лозова.

Нагадаємо, 8 березня евакуація із Сум та Маріуполя зірвалася через обстріли.

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