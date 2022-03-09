Росія відправляє на війну з Україною студентів та проводить приховану мобілізацію, — Генштаб ЗСУ

На чотирнадцяту добу вторгнення в Україну Росія втратила вбитими понад 12 тисяч військовослужбовців. Тепер агресор намагається заповнити втрати особового складу, вербуючи найманців, а також проводячи таємну мобілізацію під виглядом навчальних зборів на окупованому Донбасі, Криму та Краснодарському краї. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ.

Ще одним джерелом «гарматного» м'яса для російської армії може стати Придністров'я. Російське командування має намір залучити звідти 800 осіб, хоч і визнає, що військовослужбовці не надто рвуться на війну з Україною.

Також армія загарбників поповнюється студентами російських вишів. Вже є випадки, коли юнаків призовного віку відраховували з навчальних закладів РФ та зараховували до армійського резерву.

За даними Генштабу ЗСУ, зараз на північному та північно-західному напрямках продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, йде оборона міста Чернігова. У Чернігівській області російські війська зайняли деякі населені пункти та розмістили озброєння та військову техніку серед житлових будинків. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв'язку.

У Бердянську ворог почав розповсюджувати пропаганду проти керівництва Української держави. У Херсонській області відмічено, що російські військові перевдягаються у цивільний одяг та висуваються у напрямку Миколаєва.

Окрім 12 тисяч військових, Росія втратила в Україні більше тисячі одиниць техніки, а саме:

танків — 317;

бойових броньованих машин — 1070;

артилерійських систем — 120;

РСЗВ — 56;

засобів ППО — 28;

літаків — 49;

вертольотів — 81;

автомобільної техніки — 482;

цистерн із ПММ — 60;

БПЛА — 7.

Нагадаємо, раніше Генштаб ВСУ повідомляв, що ворог планує перекинути під Київ близько тисячі найманців-«вагнерівців».

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