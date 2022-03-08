Буча у вогні: окупанти дозволили прибрати з вулиць загиблих, питання з «зеленим коридором» не вирішене

Ситуацію в Бучі під Києвом міська влада визнала гуманітарною катастрофою. Територія обстрілюється. У місті, як і у Ворзелі, Гостомелі, Ірпені, відсутні електрика, водопостачання та опалення. Відновити електропостачання неможливо, оскільки підстанції контролюються російськими військовими.

Окупанти змушують мешканців Бучі відсиджуватись у холодних підвалах, де температура не вище 10−12 градусів. У підвалах лежать і жителі Бучі, поранені під час обстрілу міста.

Інформагентство «Погляд Буча» повідомило, що 8 березня окупанти нарешті дозволили місцевим комунальникам прибрати з вулиць тіла загиблих містян. У деяких районах у період до 16.00 мешканцям дозволили виходити надвір, щоб приготувати їжу.

За інформацією колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка, 7 березня у Бучі було підірвано Інститут скловолокна. Було добре видно чорний дим, а пари ацетону та інших хімічних речовин понесло у бік Ірпеня та Михайлівки-Рубежівки.

Питання про «зелений коридор» для мешканців Бучі не вирішене. Окупанти продовжують тримати людей у заручниках, готуючи атаку на Київ по лінії Гостомель-Буча-Ірпінь-Гореничі. Мер Анатолій Федорук повідомив, що продовжує переговори щодо вивезення мешканців.

Київська обласна військова адміністрація також запевняє, що працює над організацією евакуації, але побоюється, що російські військові обстріляють «зелений коридор».

Нагадаємо, російські військові обстріляли людей, які намагалися вибратися з Ірпеня та вбили 8 людей.

Фото Ольга Вишнякова/Facebook

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