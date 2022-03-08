«Ми вмираємо»: зоопарк «Парк XII місяців» під Києвом просить про допомогу

Розташований у селі Демидів під Києвом приватний зоопарк «XII місяців» опинився у критичній ситуації. Керівництво зоопарку боїться, що звірі замерзнуть, оскільки насуваються холоди, резерви дизпалива вичерпалися, а через бойові дії поблизу пошкоджено газопровід, подачу газу припинено.

«З ночі у всьому Демидові зник газ, і (знаю) відновлено скоро не буде… Що нам робити — незрозуміло, ми вмираємо», — визнає директор зоопарку Михайло Пінчук. За його словами, співробітники намагалися евакуювати бодай частину тварин, але невдало. Всі дороги, що залишилися, блокуються російськими військовими.

Директор зоопарку вимагає організувати евакуаційний коридор для вивезення транспортабельних тварин. Не менш важливо знайти спосіб передати зоопарку дизпаливо для обігріву решти зооколекції.

Нагадаємо, у харківському екопарку російські військові обстріляли територію, коли працівники намагалися нагодувати голодних тварин. А розташований у столиці Київський зоопарк зараз закритий для відвідувачів, але звірям забезпечені харчі та тепло.

Фото 12.org.ua

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