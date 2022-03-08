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Україна

«Вся надія на циган»: українцям пообіцяли мільйон доларів за викрадений в окупантів літак

20:53 8 березня 2022
літак

Державний концерн «Укроборонпром» готовий заплатити мільйон доларів за викрадений чи трофейний російський літак у робочому стані. Про незвичайну акцію концерн оголосив на своїй сторінці у соцмережах.

Також «Укроборонпром» готовий платити за захоплення (викрадення) вертольота країни-агресора. Якщо техніка буде в робочому стані, викрадачу готові виплатити 0,5 млн доларів. Російським пілотам, які зацікавилися акцією, Україна обіцяє до того ж видати громадянство.

Користувачі у соцмережах ініціативу «Укроборонпрому» підтримують. Поки ще свіжа в пам'яті історія про російський танк, захоплений ромською громадою під Херсоном, коментатори радять підключати «диверсійно-циганські підрозділи». «Вся надія на циган», — кажуть підписники «Укроборонпрому».

Нагадаємо, з початку агресії російська армія втратила в Україні 40 літаків та близько 70 вертольотів. Багато російської авіатехніки згоріло на аеродромі в Чорнобаївці після того, як по ньому завдала удару українська армія.

Фото wikimedia.org

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