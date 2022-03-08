«Вона мріяла, щоб діти кайфували від математики»: окупанти вбили 21-річну талановиту вчительку з Харкова

Під обстрілами російських окупантів загинула волонтерка та вчителька з Харкова Юля Здановська. Вона до останнього не покидала рідне місто й вірила у перемогу. Та, на жаль, загинула від снаряда, випущеного російськими окупантами. Про втрату повідомила подруга покійної та очільниця програми «Навчай для України» Оксана Матіяш.

«Ти насправді розумієш, що таке війна, коли втрачаєш когось близького на ній, — повідомила вона у «Фейсбуці». - Останні 4 дні для команди й учасників «Навчай для України / Teach For Ukraine» були надзвичайно важкими. Минулого четверга ми втратили зв’язок з однією із наших учасниць. З усіх сил намагалися її знайти й до кінця вірили, що у Юлі просто немає зв’язку. Учора дізналися, що вона загинула від російського снаряда, коли волонтерила у своєму рідному Харкові.

Юля вчилася на комп’ютерній математиці в КНУ Шевченка, а до того — в українському фізико-математичному ліцеї. У школі активно брала участь в олімпіадах з математики й інформатики, займаючи призові місця. Юля здала ЗНО з математики на 200 і була у складі команди від України, яка у 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді серед дівчат з 44 країн. Увага, обійшовши росіянок! Але найважливіше, що минулого року вона стала частинкою «Навчай для України», бо завжди мріяла бути вчителькою, хоча могла працювати на будь-якого технічного гіганта. Останні пів року Юля викладала інформатику в одній із наших шкіл-партнерів у Дніпропетровській області. Вона хотіла, щоб діти кайфували від математики, а не боялися її".

За словами знайомих, останнє повідомлення від Юлі у Telegram було: «Дякую, але я лишаюсь в Харкові до перемоги». Вона залишилася зі своїм містом і людьми у найскладніший момент.

«Наша безстрашна Юля, якій був всього лиш 21 рік, — додає Оксана Матіяш. — Нам дуже пощастило, що ти була з нами. Ми всі тебе дуже любимо і пам’ятатимемо завжди. І зробимо міжнародну олімпіаду з математики імені Юлії Здановської. Щоб від математики кайфувало більше дітей. Все, як ти хотіла. Росія вбиває наших найкращих людей. Ми не пробачимо ніколи».

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 березня під час російського авіаудару по місту Суми загинув 15-річний чемпіон України з самбо та вся його родина: мама, тато, бабуся і два молодших братика.

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