Під Київ планують перекинути близько тисячі «вагнерівців», — Генштаб ЗСУ

На тринадцяту добу після вторгнення в Україну російська армія зазнає масштабних втрат особового складу, а тому дуже розраховує на найманців-«вагнерівців». За даними Генштабу ЗСУ, Росія збирається перекинути під Київ близько тисячі бойовиків з ПВК «Ліга» (раніше ПВК «Вагнер»). А розвідка Міноборони України отримала дані, що «вагнерівці» вже на українській території та беруть участь у бойових діях у складі російської армії.

Розвідка повідомила, що «вагнерівців» вирахували за жетонами вбитих найманців. На жетонах збереглися написи часів бойових дій у Сирії та сірійські номери телефонів.

Крім того, отримано дані, що Росія під виглядом навчальних зборів проводить таємну мобілізацію та заборонила своїм контрактникам достроково розривати угоди.

Українська армія продовжує стримувати ворога. Ведеться оборонна операція у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя та оборона Чернігова. Військові тримають оборонні рубежі довкола Києва.

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