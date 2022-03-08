Міносвіти скасовує підсумкову атестацію у школах та ЗНО у 2022 році

Зважаючи на російську агресію, бойові дії та воєнний стан в Україні, Міносвіти пропонує скасувати випускникам шкіл державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання. Аналогічно пропонується скасувати єдиний вступний іспит та єдиний професійний вступний іспит для вступників.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет пояснив, що скасування держатестації та ЗНО покликані «зменшити рівень стресу серед дітей», а також зберегти студентський контингент та бажання у дітей продовжувати навчання в Україні.

На період воєнного стану в Україні навчання у школах рекомендовано організувати за двома сценаріями. Там, де обстановка не дозволяє відкрити школи, освітній процес буде тимчасово припинено, а педагоги виконуватимуть завдання, поставлені військово-цивільною адміністрацією. Там, де немає бойових дій та стабільно працює інтернет, рекомендується організувати дистанційне навчання або уроки з елементами дистанційної освіти.

Нагадаємо, з початку агресії російські військові пошкодили чи знищили в Україні 202 школи. Учнів початкової та базової школи вже звільнили від державної підсумкової атестації.

Фото pixabay.com

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