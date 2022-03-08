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«Ловіть цю с#ку»: український бізнесмен оголосив винагороду в 100 тисяч доларів за «голову» Поклонської

17:59 8 березня 2022
поклонська

Російська колаборантка Наталія Поклонська, яка зрадила Україну, була помічена в Херсонській області. Колишня кримська «прокурор», а тепер заступник керівника Росспівробітництва прибула на Херсонщину разом із російськими окупантами нібито для роздачі продуктових наборів мешканцям обстріляних міст та сіл.

Український бізнесмен Сеяр Куршутов, який виріс у Криму, але вимушений виїхати у 2014 році після російської окупації півострова, пообіцяв величезну винагороду за «голову» Поклонської.

«Гарантую тому, хто спіймає і доставить її до найближчого відділення СБУ, премію в 100 тисяч доларів. Це не жарт. Повідомте всіх херсонців про цю можливість легкого заробітку. Ловіть цю с#ку», — закликає бізнесмен.

На даний момент доступ до поста Куршутова у Facebook був обмежений (можливо через політику соціальної мережі), але підписники встигли зробити скріншоти.

Що стосується Поклонської, то на Херсонщину вона прибула з абсолютно кремлівськими наративами та абсолютно не відчуває провини за розв'язану Росією війну. «Потрібно не розділяти, а об'єднатися, не з'ясовуючи, хто патріот, а хто ні. Потрібно приймати вибір інших людей», — заявляє вона.

Той факт, що привезену окупантами «гуманітарку» населення отримувати не бажає, Поклонська вже зрозуміла, але вигадала цьому факту оригінальне пояснення. На думку колишньої кримчанки, мешканці Херсонщини просто залякані, а тому відмовляються від продуктів. «Людям забороняють приймати допомогу від таких же мирних людей з Росії», — стверджує Поклонська.

Нагадаємо, раніше мер Херсона звинуватив окупантів у відвертій підлості під час роздачі «гуманітарки»: «Спочатку довели ситуацію до критичної, а потім героїчно нас «врятували», щоб усі на камеру подякували «благодійникам».

Фото oleksiihoncharenko/Telegram

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«Ловіть цю с#ку»: український бізнесмен оголосив винагороду в 100 тисяч доларів за «голову» Поклонської

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