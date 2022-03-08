Тимчасовий захист для українців за кордоном чи статус біженця: що краще

Більшість українців донедавна були дуже далекі від того, щоб полишити свою країну. Саме тому вони лише приблизно розуміють, як діяти після перетину кордону.

Насправді українці, які перетнули кордон останнім часом, мають три варіанти для подальших дій.

Перший. Право на законне перебування до 90 днів в країнах ЄС — за наявності місця, де можна зупинитись та фінансової можливості.

Другий. Механізм тимчасового захисту. Українці, які тікають від війни, автоматично отримують його після перетину кордону. Вони можуть їхати в ту країну, куди вважають за потрібне. Приміром, туди, де в них живуть родичі чи друзі.

Механізм тимчасового захисту передбачає:

доступ до роботи. Вимога про 6 місяців в такому випадку не діє;

отримання на рік дозволу на проживання;

доступ до освіти — до 18 років — на рівні з громадянами країни перебування;

надання житла (заселення чи виплата грошей для проживання);

доступ до соцзабезпечення та медицини;

можливість в майбутньому отримати статус біженця.

Варто розуміти, що тимчасовий захист діятиме протягом року. Якщо війна в Україні завершиться, тоді Єврокомісія може запропонувати зупинити його дію. У випадку, якщо ситуація не стане кращою, дія тимчасового захисту автоматично подовжиться на пів року. Після цього Рада ЄС може продовжити захист ще на рік, а потім до трьох років.

Фахівці наголошують, що тимчасовий захист і статус біженця — різні юридичні процедури.

Третій. Статус біженця. Такий статус можна отримати лише в тій країні, кордон якої перетнула людина.

Подати заявку на отримання статусу біженця можна наступним чином:

під час в'їзду в країну — повідомити офіцера-прикордонника;

якщо на пункті пропуску черги, а вони зараз там дуже великі, тоді варто поцікавитись — де найближче відділення прикордонників. З цим можуть допомогти волонтери.

Варто пам'ятати, що отримання статусу біженця — процедура не зі швидких. Для цього знадобиться приблизно 6 місяців. На цей період свій паспорт людина віддає у відповідні інституції.

Що дає людині статус біженця:

посвідку на проживання, що діятиме щонайменше 3 роки;

спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС;

право на працевлаштування та освіту;

право на визнання українських дипломів;

право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

Фото: https://ua.depositphotos.com/



1029

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter