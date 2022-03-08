Через пару днів втрати агресора будуть більшими, ніж за 10 років війни Афганістані: Резніков розповів світові про ситуацію на фронті

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія зазнає величезних втрат в Україні, і за кілька днів кількість убитих російських військових перевищить втрати за 10-річну війну в Афганістані. Про це глава Міноборони написав у своєму Facebook.

«Ще кілька днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані… Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу», — заявив Резніков.

Крім того, він додав, що за 12 днів українські військові та сили територіальної оборони знищили понад 300 російських танків, тисячі бронемашин, 40 літаків та майже 70 вертольотів.

Раніше Резніков вже констатував, що за кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни.

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ станом на 7 березня перевищили 12 тисяч людей.

Фото Генштабу ЗСУ

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