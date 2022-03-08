29.26 / 30.18 32.57 / 33.65
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Через пару днів втрати агресора будуть більшими, ніж за 10 років війни Афганістані: Резніков розповів світові про ситуацію на фронті

15:29 8 березня 2022
Втрати ворога

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія зазнає величезних втрат в Україні, і за кілька днів кількість убитих російських військових перевищить втрати за 10-річну війну в Афганістані. Про це глава Міноборони написав у своєму Facebook.

«Ще кілька днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані… Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу», — заявив Резніков.

Крім того, він додав, що за 12 днів українські військові та сили територіальної оборони знищили понад 300 російських танків, тисячі бронемашин, 40 літаків та майже 70 вертольотів.

Раніше Резніков вже констатував, що за кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни.

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ станом на 7 березня перевищили 12 тисяч людей.

Фото Генштабу ЗСУ

626

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий Гітлер

На Україну чекає три хвилі нападу: астролог розповів, скільки триватиме війна і чи покінчить Путін життя самогубством

Гарі Лінекер

«Пішов на**й»: легендарного ексфутболіста розлютила брехня шістки Путіна

Українці у черзі на кордоні

Тимчасовий захист для українців за кордоном чи статус біженця: що краще

погода

В Україну йдуть морози до -14: коли зміниться погода і де буде найхолодніше

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.