Ворог націлився на захоплення шести міст і збирається втягнути у братовбивчу війну білорусів, — Генштаб

На тринадцятий день з початку військового безумства Путіна в Україні основні зусилля окупанти зосередили на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Таке констатують в Генштабі ЗСУ.

Також зазначається, що зберігаються і ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Для цього вже здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО Збройних сил РБ. Зокрема, у районі Брест нині перебувають по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ) ЗС Білорусі, у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) — 2 БТГр 38 одшбр, в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) — 2 БТГр 103 опдбр. Згадані підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким — з огляду на величезні втрати росіян в Україні більшість військовослужбовців не бажає воювати на боці ЗС РФ.

Тим часом в захопленні Києва задіяно зведені підрозділи 29, 35, 36 А та ПДВ (вони продовжують утримуватись на рубежах в районі Поліське — Демидів). На напрямку н.п. Димер перебувають підрозділи зі складу 98 пдд та 45 обр СпП, але активних дій не спостерігається.

В районі міста-героя Бучі противник намагається утримати місто силами підрозділів зі складу БТГр 76 та 98 пдд ПДВ, а підрозділи 155 обрмп противника відведено на відновлення боєздатності.

Після значних втрат триває відновлення боєздатності БТГр зі складу 106 пдд та 98 пдд ПДВ в районі Ірпеня.

Чернігів противник намагається блокувати силами підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд Центрального воєнного округу.

В районі Глухова противник, силами до п’яти БТГр зі складу 90 тд та чотирьох БТГр зі складу 2-ї Армії Центрального ВО намагався організувати наступ з раніше створеного рубежа, але, не зазнавши успіхів, зупинив наступ.

Тим часом розвідка доповідає, що до семи БТГр 1, 2 АК та 150-ї мсд 8-ї Армії окупантів не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області — здійснено невдалу спробу наступу в районі н.п. Троїцьке.

На відновлення наступу на Маріуполь здійснено висування 2 БТГр 71 мсп (Калинівська) 42 мсд до Гуляйполя і Оріхіва.

Також ворог провів наступальні дії у напрямку Тернівки на Миколаївщині, але знов-таки зазнав значних втрат та повернувся в райони зосередження в районі Капустиного, Баловного і Новоматвіївського.

Нагадаємо, наразі захисники України знищили вже понад 12 тисяч рашистів, причому лише за один день, 7 березня, було збито одразу два ворожих літаки.

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