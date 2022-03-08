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Україна

Митники не радять українським біженцям їхати до ЄС через Польщу

13:01 8 березня 2022
черга на кордоні

Через те, що переважна більшість українців, які вирішили рятуватися від війни за кордоном, їдуть на польську границю, на пунктах пропуску утворюються черги. Найбільші — на пунктах «Шегені» та «Краківець». Дещо менші — на «Устилузі» та «Яготині». А ось пункти пропуску на кордонах із Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або майже порожні. Тому Державна митна служба України рекомендує вимушеним переселенцям виїжджати до Європейського союзу не через Польщу, а через інші країни — якщо, звичайно, ви не маєте наміру знайти притулок саме у Польщі.

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До речі, оперативні відомості про черги на пунктах пропуску митники розміщують на інтерактивній карті, яку можна переглянути за адресою https://bit.ly/3pJdu6.

За даними ООН, через війну, розв'язану тоталітарним режимом путінської Росії, з України вже виїхали понад 1,7 млн жінок, дітей та чоловіків старше 60 років.

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Фото із сайту http://vsetutpl.com

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